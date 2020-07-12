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Политика

«Пена схлынет»: Путин считает, что отношения c Украиной испортились не из-за Крыма

15:40 12 июля 2020
Владимир Путин

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений России и Украины не связано с российской оккупацией украинского Крыма. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он утверждает, что отношения между двумя странами стали такими после «государственного переворота» в Украине и «захвата власти», после чего отношения между Москвой и Киевом стали «диаметрально противоположными», а оккупация Крыма случилась позже.

Путин считает, что «эта пена рано или поздно схлынет».

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард заявил, что Россия, превратившая оккупированный Крым в мощную военную базу, из-за нехватки воды на полуострове может вторгнуться в Херсонскую область.

Американский военный подчеркнул, что полуостров очень важен для Москвы — с портов оккупированного Крыма российские корабли с техникой и военными отправляют на войну в Сирию и Ливию.


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