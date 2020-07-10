Украина

Готов ли Путин к вторжению в Украину? В России озвучили прогноз

Планы Путина по захвату юга Украины имеют мало шансов на реализацию, по крайней мере, в ближайшее время. Такое мнение во второй части интервью «ФАКТАМ» озвучил российский оппозиционный политик, правозащитник и журналист Лев Шлосберг.

Он напомнил, что план аннексии всей южной части Украины был особенно актуален после головокружения от крымских «успехов», и тогда речь шла не о снабжении Крыма водой, а в том, чтобы получить полный доступ к Черному морю и осуществить некие геополитические планы совсем клинического характера.

На данном этапе, считает российский политик, Россию вполне устраивает незаживающая рана на Донбассе, как фактор дестабилизации Украины, ведь наличие неподконтрольной территории, где продолжаются боевые действия и гибнут люди, подтачивает любую власть, в том числе и власть Владимира Зеленского.

«Россия заинтересована в том, чтобы донбасская язва кровоточила как можно дольше, ведь это в том числе способ шантажа не только Украины, но и международного сообщества. Никаких политических и других ресурсов для прямого масштабного военного вмешательства с расчленением Украины сейчас у Путина нет», — констатировал Шлосберг.

Он считает, что начавшееся в СМИ обсуждение возможности прямого вторжения российской армии в Украину является следствием информационного вброса.

«Поищите, где была такая информация опубликована впервые, что это за СМИ, что за этим могло стоять? Потому что, как мне представляется, не только в России есть синдром осажденной крепости и желание неплохо подзаработать на ее оснащении и на таком страхе», — советует собеседник «ФАКТОВ».

Другие заявления читайте в интервью оппозиционера «Лев Шлосберг: «Путин стал жалким, иногда смешным».



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