Переименовали область: Офис президента оконфузился из-за видео о поездке Зеленского на Волынь

Украина

Офис Президента презентовал влог из рабочих поездок Владимира Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь, при этом с подачи пресс-службы главы государства Волынская область неожиданно стала… Луцкой. Напомним, та поездка запомнилась и угрозами журналистам.

На это обратили внимание журналисты ресурса Конкурент.

Так, «Луцкая» область появляется в титрах под видео рабочей встречи Зеленского с бизнесом на заводе «Модерн-Експо».

Через некоторое время после этого видео исчезло как из YouTube, так и со страницы Офиса президента, а вместо него появилось отредактированное.

Напомним, ранее пресс-секретать президента Зеленского Юлия Мендель неоднократно попадала в скандалы — так, она называла Литву Латвией и наоборот, а затем «переименовала» и Канаду.

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