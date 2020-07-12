- 17:03 В Киеве зафиксировали новую вспышку COVID-19 в студенческом общежитии
- 17:03 Переименовали область: Офис президента оконфузился из-за видео о поездке Зеленского на Волынь
- 16:30 Люди остались без крыши над головой: пожар в центре Одессы сняли на видео с воздуха
- 16:25 Грозовые дожди и похолодание: синоптик рассказала, какой погоды ждать в начале новой недели
- 16:16 13 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Галина Ермолова
- 15:56 Гран-при Штирии: онлайн-видеотрансляция второго этапа Формулы-1
- 15:40 «Пена схлынет»: Путин считает, что отношения c Украиной испортились не из-за Крыма
- 15:38 Венгрия вводит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса: как это коснется украинцев
- 15:24 В центре Одессы загорелся многоквартирный дом: подробности, фото и видео ЧП
- 15:10 У Путина заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений
- 15:07 Гран-при Штирии: где смотреть онлайн-трансляцию второго этапа Формулы-1
- 15:03 Врач из США предупредил о третьей волне COVID-19
Переименовали область: Офис президента оконфузился из-за видео о поездке Зеленского на Волынь
Офис Президента презентовал влог из рабочих поездок Владимира Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь, при этом с подачи пресс-службы главы государства Волынская область неожиданно стала… Луцкой. Напомним, та поездка запомнилась и угрозами журналистам.
На это обратили внимание журналисты ресурса Конкурент.
Так, «Луцкая» область появляется в титрах под видео рабочей встречи Зеленского с бизнесом на заводе «Модерн-Експо».
Через некоторое время после этого видео исчезло как из YouTube, так и со страницы Офиса президента, а вместо него появилось отредактированное.
Напомним, ранее пресс-секретать президента Зеленского Юлия Мендель неоднократно попадала в скандалы — так, она называла Литву Латвией и наоборот, а затем «переименовала» и Канаду.115
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт