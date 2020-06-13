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По оккупированной Макеевке "прогулялся" смерч: впечатляющее видео
В субботу, 13 июня, на оккупированной части Донецкой области бушует ураган. Днем раньше мощный ливень и ураган видели в Днепре, где за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, были оборваны ЛЭП и линий электротранспорта.
Шквалистый ветер в оккупированной Макеевке сорвал крыши со зданий. Местные жители наблюдали, как смерч обрывал линии электропередач.
В Донецке и близлежащих населенных пунктах до сих пор ливень, мощная гроза с градом.
Видео опубликовал в своем Телеграм-канале Анатолий Штефан (Штирлиц).
Напомним, в России от сильного урагана пострадало Ставрополье.171
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"Реконструкция смыта дождем": в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов (видео)
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..