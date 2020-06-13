По оккупированной Макеевке "прогулялся" смерч: впечатляющее видео

Происшествия

В субботу, 13 июня, на оккупированной части Донецкой области бушует ураган. Днем раньше мощный ливень и ураган видели в Днепре, где за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, были оборваны ЛЭП и линий электротранспорта.

Шквалистый ветер в оккупированной Макеевке сорвал крыши со зданий. Местные жители наблюдали, как смерч обрывал линии электропередач.

В Донецке и близлежащих населенных пунктах до сих пор ливень, мощная гроза с градом.

Видео опубликовал в своем Телеграм-канале Анатолий Штефан (Штирлиц).

Напомним, в России от сильного урагана пострадало Ставрополье.

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