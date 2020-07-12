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Новые правила въезда в Хорватию: в посольстве сделали важное заявление для туристов
Украинцам, планирующим отдохнуть в Хорватии, дали дополнительные разъяснения, что для этого нужно. Напомним, накануне в аэропорту «Борисполь» застряли пассажиры, собиравшиеся 11 июля лететь в Хорватию.
Так, согласно сообщению Посольства Украины, согражданам, кроме подтверждения резервирования гостиницы/апартаментов необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 (он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до въезда).
Медицинский сертификат может быть составлен на английском языке, а также на украинском (данные о личности, принадлежности теста и результата целесообразно подавать латиницей).
В случае, если лаборатория направила результат теста по электронной почте, его желательно распечатать, хотя в крайнем случае местные эпидемиологи могут ознакомиться с ним и в электронном виде.
При отсутствии документа с отрицательным тестом путешественнику могут предложить пройти обязательную 7-дневную обсервацию с дальнейшей сдачей ПЦР-теста за его средства на территории Хорватии.
Напомним, «ФАКТЫ» составили список стран, открывших границы для Украины, и уточнили требования к въезжающим. Условия въезда желательно уточнять заранее, чтобы не повторить судьбу украинцев, застрявших в Греции.38
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