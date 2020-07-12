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В реку попали тонны авиатоплива: стало известно о серьезном ЧП в России
В российской Арктике произошла утечка большого количества авиационного топлива из трубопровода компании «Норильский никель». Речь идет как минимум о 45 тоннах горючего. Напомним, аналогичная катастрофа произошла в начале июня 2020 года.
Разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу», произошла при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард, и продолжалась в течение 15 минут, сообщает Голос Америки.
Поселок расположен в 70 километрах от принадлежащего «Норникелю» порта Дудинка в Арктике на реке Енисей.
По официальной информации, компания проводит внутреннее расследование инцидента и проинформировала о нем МЧС России.
Напомним, только 16 июня в России завершили сбора топливно-водяной смеси с поверхности рек в тундре, которая вылилась туда в результате «разгерметизации одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента».
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