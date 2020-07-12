Украина

В Херсонской области пять раз перекрывали мост через Днепр: названа причина

В отличие от «смекалистых» одесситов, которые изобрели «ноу-хау» по поводу того, как ночным клубам работать после 23:00, их коллеги в Херсоне решили действовать легальными способами и перекрыть Антоновский мост через Днепр.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает Укринформ.

«В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта — частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. В акции участвовали около 80 человек — предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов», — отметила Пшонь.

С недовольными представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины встретился глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

«Только что прошла инициированная мной встреча с представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины. До этого у меня был телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Переслал господину министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет Министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос затронуть завтра с самого утра на правительственном совещании», — написал Гусев в Facebook.

Он отметил, что на данный момент развлекательные заведения (ночные клубы) могут работать исключительно в соответствии с постановлением Кабмина от 8 июля 2020 года № 588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к выполнению.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 12 июля, в Украине подтверждены 53 521 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 1383 случая с летальным исходом и 26 118 случаев выздоровления пациентов.

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