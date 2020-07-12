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В Херсонской области пять раз перекрывали мост через Днепр: названа причина
В отличие от «смекалистых» одесситов, которые изобрели «ноу-хау» по поводу того, как ночным клубам работать после 23:00, их коллеги в Херсоне решили действовать легальными способами и перекрыть Антоновский мост через Днепр.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает Укринформ.
«В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта — частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. В акции участвовали около 80 человек — предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов», — отметила Пшонь.
С недовольными представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины встретился глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
«Только что прошла инициированная мной встреча с представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины. До этого у меня был телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Переслал господину министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет Министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос затронуть завтра с самого утра на правительственном совещании», — написал Гусев в Facebook.
Он отметил, что на данный момент развлекательные заведения (ночные клубы) могут работать исключительно в соответствии с постановлением Кабмина от 8 июля 2020 года № 588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к выполнению.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!