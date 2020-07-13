Украинец устроил переполох на выборах президента Польши

Происшествия

В воскресенье, 12 июля, когда в Польше проходил второй тур президентских выборов, польские правоохранители задержали украинца, пригрозившего подорвать один из избирательных участков.

Как сообщают «WIADOMOŚCI», 46-летний гражданин Украины позвонил по универсальному аварийному номеру 112 и предупредил, что заложит взрывчатку, если к нему не придет местное руководство.

К «подрывнику» наведалась полиция, однако никакой взрывчатки у него не нашли. Мужчина был пьян — в его крови обнаружили почти три промилле алкоголя. Теперь ему грозит до восьми лет заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше пограничники задержали украинца, которого более десяти лет разыскивал Интерпол по подозрению в убийствах и хищениях на территории нашей страны.

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