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Политика

Рада назначает местные выборы: онлайн-трансляция внеочередного заседания 13 июля

12:46 13 июля 2020
Верховная Рада Украины

В понедельник, 13 июля, народные депутаты Украины планируют провести внеочередное заседание Верховной Рады, среди вопросов в повестке дня — законопроект о местных выборах в октябре 2020 года.

Помимо вопроса о выборах на местах в повестку дня также внесены законопроекты об изменениях в законы, касающиеся регулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и совершенствования механизма взимания госсборов за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта.

Также нардепам предложат включить в повестку дня проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии».

Начало заседания запланировано на 14:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», источники в «Слуге народа» заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с главой ОП Андреем Ермаком вопрос роспуска Верховной рады — Ермак является сторонником перезагрузки власти к концу 2020 года. В том числе и на местах, включая временно оккупированные территории.

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