У знаменитой теннисистки-лесбиянки родилась дочь (фото)

Спорт

36-летняя австралийская теннисистка Саманта Стосур, в свое время входившая в топ-пятерку лучших теннисисток мира и являвшаяся первой ракеткой мира в парном разряде, впервые стала матерью.

Для этого знаменитой спортсменке не пришлось вынашивать ребенка — за нее это сделала ее партнерша Лиз, с которой Саманта состоит в отношениях. Девочка, которую назвали Женевьевой, родилась еще 16 июня, но счастливые мамы сообщили об этом лишь спустя почти месяц.

«Жизнь на карантине в условиях коронавируса непроста во многих отношениях. Лично для меня это один из самых волнующих и счастливых периодов моей жизни. 16 июня моя партнёрша Лиз родила чудесную маленькую девочку Женевьеву. Это было суматошное время, но теперь мы уже не представляем себе жизни без неё. Мама и Ева чувствуют себя хорошо, и приятно оказаться дома с ними обоими. Мы без ума от этого маленького свёртка и живём в счастливом хаосе. Ждём с нетерпением, что будет дальше. Хотим смотреть, как Ева растёт — впрочем, не слишком быстро, надеемся!» — написала Стосур на своей странице в Instagram, прикрепив несколько милых фото с новорожденной на руках.

Отметим, что за более чем 20-летнюю карьеру австралийка выиграла 13 индивидуальных турниров, в том числе Открытый чемпионат США в 2011-м, а также завоевала 37 трофеев в парном разряде. В общей сложности Стосур благодаря своим успешным выступлениям на мировых кортах заработала более 19 млн долларов призовых.

Саманта Стосур выиграла за карьеру 37 трофеев в парном разряде

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