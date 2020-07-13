Украина

Убийство Шеремета: суд с пятого раза рассмотрел апелляцию на арест Антоненко

В понедельник, 13 июля, Киевский апелляционный суд после нескольких отложенных заседаний наконец-то рассмотрел апелляцию на меру пресечения музыканту Андрею Антоненко, который проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает «ТСН», Антоненко оставили под стражей до 23 июля. Это решение суд принял с пятой попытки. Отмечается, что на предыдущем заседании выяснилась пропажа подозрения и сотни страниц из дела «Рифмастера».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Антоненко заявлял, что с его подзащитного сняли обвинение в организации убийства, оставив «исполнение преступления».



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