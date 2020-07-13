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Деньги

В НБУ заговорили о пересмотре кредитных каникул, которые были введены во время карантина

14:18 13 июля 2020
Екатерина Рожкова

В Нацбанке заговорили о необходимости пересмотра «кредитных каникул», введенных на период карантина в связи с пандемией коронавируса. Напомним, этот закон был проголосован народными депутатами 16 июня.

И хотя карантинные ограничения в стране продолжают действовать как минимум до 31 июля, в НБУ заявляют о накапливании дисбаланса в банковской системе.

«Поначалу весной мы поддерживали „кредитные каникулы“, однако страна перешла уже к адаптивному карантину, многие ограничения сняты — пришло время пересмотреть подход и для банков», — заявила и.о. главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, не все должники, которые воспользовались «кредитными каникулами» одинаково пострадали от коронакризиса, и не у всех ухудшилась платежеспособность. В то же время банки, по оценкам регулятора, оказались в худшей ситуации — они продолжают платить по депозитам, а вдобавок терпят расходы из-за административного регулирования.

Отметим, что в соответствии с действующим законом, банкам запрещено взимать неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленные как за время карантина, так и в 30-дневный срок после его окончания.

Как этот закон касается простых украинцев, читайте в статье «ФАКТОВ» «Смогут ли банки штрафовать людей за долги по кредитам».

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