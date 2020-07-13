Появилась информация о состоянии мальчика, которому удалось выжить в страшной аварии под Киевом

Происшествия

Подросток, выживший в страшной аварии под Киевом, которую устроил водитель в невменяемом состоянии, находится в реанимации Охмадета, ему стало немного лучше.

«Мы на связи с родственникам. Мальчик жив, в реанимации Охматдета. Я был там, родственники против любой информации по состоянию, скажу лишь, что сегодня ему лучше, интенсивисты и хирурги Охматдета творят чудеса. Состояние стабильно тяжелое. Без деталей», — пишет в социальных сетях Влад Антонов и добавляет, что родные просят посодействовать в получении четырех мест для похорон — в аварии погибли родители выжившего мальчика, а также его брат и сестра.

Тем временем ситуация с большим количеством ДТП, в том числе и тем, которое произошло в Козине, обсуждалась на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». Документ должен усилить ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В частности, речь идет об увеличении штрафов.

«ДТП на Столичном шоссе под Киевом — последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это — не первая авария, спровоцированная водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи — это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине предполагалось введение уголовной ответственности за вождение в пьяном виде, однако позже в Раду был внесен другой проект закона. В результате Владимир Зеленский подписал документ, согласно которому наказание осталось административным.

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