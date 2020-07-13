Происшествия

На озере в Киеве опрокинулся катамаран с людьми: момент попал на видео

В Киеве, где на пляжах запретили купаться из-за плохого состояния воды, на озере Тельбин 12 июля перевернулся катамаран с людьми.

Видео происшествия в сеть выложил «dtp.kiev.ua». По данным ресурса, на катамаране были двое парней.

А «Киев Оперативный» дополнительно выложил и другую запись, на которой видно, как плавсредство движется в сторону берега и в какой-то момент переворачивается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве опубликовали список курортов, на пляжах которых запрещено купаться.

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