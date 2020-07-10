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Украина

Минздрав обнародовал список украинских курортов, на пляжах которых купаться запрещено

16:45 10 июля 2020
пляж

К нескольким пляжам Одессы и области, где существует угроза заражения кишечной палочкой в морской воде, Центр общественного здоровья Украины опубликовал еще перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды.

Так в Донецкой области отклонения от стандарта обнаружены на городском пляже в районе гостиницы «Турист» в Мариуполе. Нельзя купаться также на общественном пляже поселка Ялта (под Мариуполем).

В Запорожской области запрещено купаться на пляже «Правый берег», ««Центральном пляже» (Запорожье), городском пляже «Солнечный» в Энергодаре.

Морская вода не соответствует требованиям на пляжах «Чайка», «Прибой», «Стрелка» в Николаеве, а также на пляже в Первомайске Николаевской области.

В Одесской области отклонения от стандарта обнаружены на пляжах «Аркадия», «Дельфин», 13-й и 16-й станции Большого Фонтана.

Небезопасна для купания вода на пляже в Новой Каховке Херсонской области, говорится в сообщении Центра.

Киевские пляжи «Пуща-Водица» и «Вербный» эпидемиологи также рекомендуют оградить щитами, запрещающими купание.

Напомним, на киевских пляжах специалисты зафиксировали превышение индекса лактопозитивной кишечной палочки. Исследования речной воды проводились в несколько этапов.

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