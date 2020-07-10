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Украина

На всех пляжах Киева запретили купаться: названа причина

12:53 10 июля 2020
Пляж «Тельбин»

Госпотребслужба инициировала проведение дополнительных исследований воды на всех киевских пляжах, обнаружив отклонение от требований в части мест массового отдыха. В частности, зафиксировано превышение индекса лактопозитивной кишечной палочки.

По мнению коммунальщиков, к ухудшению качества воды привели сильные дожди, которые выпали в столице в последние дни.

На возвращение показателей к нормативным, по ориентировочной оценке, понадобится 3−4 дня. Тогда ограничения на купание будет снято.

«Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей», — заявили в КП «Плесо».

Напомним, по состоянию на начало июля на киевских пляжах обнаружили также превышение водородного показателя, коли-индекса, а также констатировали биохимичесую потребность в кислороде почти на всех пляжах.

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