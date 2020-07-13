В Киеве грабитель угрожал кассиру боевой гранатой: опубликовано видео

Происшествия

В Киеве, где недавно мужчина угрожал подорвать гранату в магазине, была совершена попытка ограбления валютного киоска с использованием боевой гранаты Ф-1.

Как передает «dtp.kiev.ua», ЧП произошло на проспекте Бажана, 26. «Злоумышленник угрожал гранатой кассиру. К счастью, все обошлось. Злоумышленник не пойман. Саперы дали заключение, что граната была настоящая, причины по которой она не сработала, не сообщили, но сказали, что очень повезло», — говорится в комментарии к видео.

На записи слышно, как мужчина в киоске говорит: «Ладно, малая, так скажу тебе. Это граната Ф-1». После этого он выдергивает чеку и требует у кассира все деньги. Девушка включает сигнализацию, а злоумышленник кладет гранату в подвижный лоток для выдачи денег и толкает его в сторону кассира…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Дарницком районе столицы в одной из многоэтажек прогремел взрыв, во время которого пострадала супружеская пара. Мужчина захотел продемонстрировать приятелям гранату и вынес ее из своей квартиры. Подвыпившие мужчины захотели рассмотреть «игрушку», и в какой-то момент граната осталась без чеки. В это время из квартиры вышла жена пострадавшего, а собутыльники разбежались…





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