Мир

В России строители Амурского газоперерабатывающего завода разгромили офис компании подрядчика — бунтовали рабочие по поводу невыплаты зарплаты. Ранее оккупанты лишили зарплаты докеров Керченского порта.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, люди на Амурском ГПЗ прекратили работы на стройплощадках и пошли громить офисы. Трудовые мигранты били стекла и двери, ломали кондиционеры, переворачивали машины.

Прибывший на место ЧП ОМОН разогнал собравшихся.

На бастовавших рабочих подрядчика «Газпрома» Renaissance Heavy Industries завели уголовное дело.

Организаторов накажут по всей строгости буквы закона. Амурский ГПЗ поспешил переложить всю ответственность на турецких партнеров.

Прямо сейчас в городе Свободный ведутся переговоры с инициативной группой сотрудников Renaissance Heavy Industries и руководством организации. Меры безопасности на объекте «Газпрома» усилены, работа продолжается в штатном режиме, сообщает «Би-би-си».

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный перед поставкой газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятием по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год.

По данным росСМИ, на строительстве задействовано около 31 тысячи человек. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»).

Напомним, несколько дней назад акции протеста прошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В них участвовали около 35 тысяч человек. Люди требовали вернуть губернатора, задержанного по приказу Кремля.

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