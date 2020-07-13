Сборную России поздравили с «победой» на несостоявшемся Евро-2020: сеть в недоумении (фото)

Спорт

Сборная России, капитан которой Артем Дзюба спровоцировал расистский скандал после публикации картинки с обезьянками и сравнения с партнерами по команде, «стала» чемпионом Евро-2020.

Именно такой пост с соответствующими поздравительными словами был сделан на официальной странице Санкт-Петербурга в Instagram как принимающего города чемпионата Европы. При этом российской команде присвоили еще и титул чемпионов Европы 1960 года, когда «золото» выиграла сборная СССР, обыграв в финале Югославию (2:1).

Соответствующий пост был сделан 12 июля, в день, когда должен был бы состояться финал Евро-2020, вот люди, которую ведут страницу Санкт-Петербурга в Instagram, решили таким образом пофантазировать — и изрядно переборщили со своими смелыми предположениями.

В комментариях болельщики недоумевают, чего вдруг России присудили звание чемпионов Евро-2020. «Вроде не 1 апреля», «Закусывать надо!», «Лег поспать на часик, а тут такое», «В конституции и это прописали что ли?», «Это просто наши то приехали на чемпионат, а остальные — нет. Вот всем техническое поражение и впаяли…» — делились своими эмоциями люди. Правда, нашлись и такие, кто искренне поздравлял россиян с победой на турнире. Видимо, люди в параллельной реальности живут, без телевизора и интернета…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная России, по сообщениям СМИ, из-за допинговых скандалов не сможет участвовать в ЧМ-2022 даже под нейтральным флагом.

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