Попытка самоубийства в Одессе: суицид связывают с сильным пожаром, происшедшим накануне

Происшествия

В понедельник, 13 июля, в центре Одессы при попытке самоубийства 21-летний молодой человек прыгнул с моста Коцебу, расположенного вдоль улицы Бунина над верхней частью Деволановского спуска (напомним, ранее в Краматорске полицейским с трудом удалось предотвратить суицид женщины).

«Опрошены свидетели. Они рассказали правоохранителям, как потерпевший перелез через перила и прыгнул», — сообщили в полиции.

Прибывшая на место происшествия «скорая» доставила потерпевшего в реанимацию одного из лечебных заведений. По данным полиции, сейчас он неконтактен.

Как уточнили в горсовете, пациент госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу № 11. У него — политравма, многочисленные переломы и ушибы.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что у потерпевшего обнаружили записку: «Еж, прости». Имеются сведения о том, что он — один из постояльцев квартиры дома № 35 по улице Бунина, где в минувшее воскресенье, 12 июля, произошел масштабный пожар.

По словам соседей, эту квартиру сдавали в аренду, сами хозяева живут в Москве.

Не исключено, что теперь к открытому уголовному производству по факту пожара на Бунина (по статье «Нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности») добавится еще одно.

Между тем в понедельник, 13 июля, в Черновцах на улице Прутский, 29, возник масштабный пожар на фабрике по производству резиновой обуви и труб.

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