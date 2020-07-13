Происшествия

На Прикарпатье задержан киллер, расстрелявший пять лет назад во Львове «криминального авторитета»

В понедельник, 13 июля, сотрудники львовской полиции задержали в городе Яремче Ивано-Франковской области 36-летнего жителя Львова, которого подозревают в убийстве крупного местного «криминильного авторитета» (ранее полиция показала видео задержания киллеров, расстрелявших иностранца в Киеве).

— Покушение произошло 25 сентября 2015 года на улице Генерала Грекова, 8, во Львове, когда вооруженные молодчики в камуфляжной форме прямо из автомобиля BMW расстреляли 50-летнего мужчину и скрылись, — сообщает прокуратура Львовской области.

Машину убийцы бросили на улице Варшавской. В ходе расследования было установлено, что покушение совершили два человека: задержанный ныне киллер и его ранее судимый за разбой 47-летний напарник-водитель. Оба жители Львова.

Скрываясь от правоохранителей, злоумышленники покинули территорию Украины и с декабря 2916 года были объявлены в международный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Интерпола и итальянской полиции в июне 2017 года задержали одного из них в городе Кастель-Вольтурно (Италия), и в феврале 2019 года передали Украине. Досудебное следствие в отношении данного фигуранта завершено, обвинительный акт передан Шевченковскому районному суду Львова, идет его рассмотрение.

В настоящий момент прокуратура готовится объявить подозрение второму задержанному. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как напоминают местные издания, пять лет назад из автомата был расстрелян 50-летний «криминильного авторитета» Марьян Р. В организации этого покушения подозревается один из львовских лидеров другой преступной группировки. Все это время киллер скрывался под другими документами в Яремче.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании двоих киллеров, которые в феврале 2020 года в Мукачево покушались на жизнь местного «криминильного авторитета» .

Фото Нацполиции

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter