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Суд в Киеве "дал" 10 лет бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма
В понедельник, 13 июля, Днепровский районный суд Киева признал бывшего «министра здравоохранения Республики Крым» Петра Михальчевского виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Напомним, что Петр Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации Крыма в 2014 году возглавил так называемое «министерство здравоохранения Республики Крым», работая таким образом на оккупационную власть.
«Министр» непосредственно участвовал в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на легитимизацию оккупационной власти, путем издания приказов и распоряжений о деятельности указанного «министерства».
В начале января 2018 года в Дарницком районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины задержали Петра Михальчевского. В квартире экс-чиновника по ул. Воскресенской был проведен обыск, в ходе которого обнаружены паспорт гражданина Российской Федерации, «служебное удостоверение» с подписью «главы» Крыма Сергея Аксенова, а также другие документы, подтверждающие сотрудничество Михальчевского с оккупационными властями полуострова.
В апреле 2018 СБУ выдвинула Михальчевскому новое подозрение — о переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта. Херсонский городской суд, где ранее слушалось дело, продлевал срок содержания подозреваемого под стражей трижды.
В июле 2019 Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи Михальчевского. Судьи изменили бывшему чиновнику меру пресечения на домашний арест.53
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