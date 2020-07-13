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С таким огромным мандатом доверия Зеленский мог сделать все, но вместо этого наделал ошибок, — Пономарев
Президент Украины Владимир Зеленский, которого на выборах поддержали почти 74 процента украинцев, из-за «короткой кадровой скамейки» стремительно теряет свой рейтинг.
Об этом в интервью «Обозревателю» заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.
«Человек с таким огромным мандатом доверия мог сделать практически все. Он мог выстроить звездную команду, которая бы привела к большому скачку. Но вместо этого совершалось очень большое количество самых разнообразных ошибок. Это крайне печально», — отметил Пономарев.
Политик считает, что самая слабая сторона Зеленского — это его кадровая политика. Он не верит людям, подозрительно к ним относится, боится привлекать сильных и опытных людей, которые могли бы как-то кардинально решать разные ситуации как в политике, так и в экономике.
Зеленский назначает тех людей, которых он знает лично и которым доверяет по прошлой жизни, а также тех, кого ему приведут его знакомые. Уровень недоверия у него к окружающим довольно высок.
Но поскольку сфера общения президента до избрания была весьма далекой от государственного управления и особенно экономики, профессиональный уровень таких назначенцев объективно не очень высокий, считает Пономарев.
Напомним, доверие к президенту Зеленскому менее чем за год упало вдвое. Известный журналист Павел Казарин объяснил причину разочарования украинцев в главе государства.
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