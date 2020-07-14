Украина

Дело Гандзюк: один из свидетелей пошел на сделку со следствием

В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Ганздюк наметился новый поворот: свидетель и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием.

Решение 9 июля принял Цюрупинский суд Херсонской области, пишет hromadske.

По словам прокурора по делу Гандзюк, Пилипенко получил пять лет условно с испытательным сроком в три года за массовые беспорядки возле Олешковского райсовета в 2018 году.

Пилипенко инкриминировали создание преступной организации, массовые беспорядки и умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества (статьи 255, 294, 194 УКУ). Вместе с ним подозрения объявили Сергею Торбину, Сергею Браге и членам общественного формирования из Новой Каховки «Никто кроме нас». Пилипенко взяли под стражу и содержался в ИВС СБУ. Впоследствии, на некоторое время его переводили в Лукьяновское СИЗО, где он якобы получал угрозы от людей, связанных с Владиславом Мангером.

В подозрении Пилипенко речь шла о двух эпизодах 2018 года. По данным следствия, Игорь Павловский хотел отомстить общественным активистам «Союза участников АТО» Александру Цегельнику и Юрию Марудову за их общественную деятельность в Олешковском районе Херсонской области. Так, в апреле 2018 года Павловский дал устное указание Пилипенко и Браге поджечь их автомобили. Ночью 13 апреля автомобили подожгли.

Второй эпизод произошел в мае 2018 года. По данным следствия, Игорь Павловский организовал массовые беспорядки под Олешковским райсоветом. Целью было недопущение депутатов 7-го созыва на работу, чтобы они не смогли проголосовать за выражение недоверия председателю Олешковской районной госадминистрации Елене Кравченко-Скалозуб.

Ранее Печерский районный суд Киева сократил сроки ознакомления с материалами дела для стороны защиты подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера, подозреваемого в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. В понедельник, 13 июля, Киевский апелляционный суд оставил его под стражей.

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