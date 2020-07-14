Наука и технологии

В звездном небе над Украиной сфотографировали яркую комету

После кометы Swan украинцев решила порадовать своим присутствием и комета Neowise, которую открыл 27 марта 2020 года инфракрасный телескоп WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

Ее с тех пор наблюдали с космических аппаратах и в наземных обсерваториях NASA и ESA, и даже астронавты на МКС сделали снимок.

У кометы — относительно небольшая звездная величина (т.е. она не очень яркая), ее можно увидеть с помощью бинокля, телескопа, а зоркие наблюдатели заметят и так.

В июле 2020 года небесное тело могут наблюдать жители северного полушария, после захода солнца, над горизонтом.

Известно, что комета Neowise максимально сблизится с Землей 22−23 июля и будет хорошо видна до августа. Ближе всего к Земле она подлетит 22 июля, на расстояние около 103 млн км.

В Украине эту комету лучше всего видно низко над северо-восточным горизонтом перед рассветом.

Фотограф из Запорожья Александр Поздняков сфотографировал комету Neowise и опубликовал фото в Facebook.

«Комета C/2020 F3 (Neowise) на фоне ночного Запорожья, точка сьемки — Бабурка, ул Воронежская (начало спуска на Вырву) в 22:24 11 июля», — подписал он фото.

Также фото кометы опубликовал в Instagram астроном-любитель Павел Пахоменко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс — предположительно он состоится в конце июля.

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