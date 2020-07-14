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Жуткое смертельное ДТП под Киевом: появились свежие данные о состоянии выжившего ребенка
Выжившему в страшном ДТП под Киевом мальчику, который в критическом состоянии находится в реанимации больницы Охмадет, не хуже. Но за его жизнь до сих пор борются врачи.
Об этом в Facebook пишет Влад Антонов.
«По жуткому ДТП: мальчик живой, ему не хуже, больше смогу рассказать только, если разрешат родственники», — написал Антонов.
Напомним, мальчик единственный, кто выжил после того, как в легковой автомобиль, в котором ехала семья, врезался внедорожник, управляемый пьяным водителем. Отец, мать и двое детей — 8-летняя девочка и 10-летний мальчик — погибли.
Водителю сегодня избирают меру пресечения. Он находится в больнице под охраной полиции. Подозрение мужчине объявили накануне, говорится в сюжете ТСН.
Ранее этот мужчина уже был виновником смертельного ДТП, за которое отсидел три года. Его неоднократно задерживали за избиение людей, нападение на правоохранителей, домашнее насилие.
Как сообщали «ФАКТЫ», после жуткого ДТП народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об ужесточении наказаний за вождение в пьяном виде.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!