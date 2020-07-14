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Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась в сексуальной рекламе с 18-летним сыном Элизабет Херли (видео)

9:33 14 июля 2020
Ирина Шейк и Дэмиан Херли

34-летняя российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламной компании декоративной косметики бренда Pat McGrath Labs, принадлежащего британке Пэт МакГрат, считающейся самым влиятельным визажистом в мире. Ирина работала в паре с 18-летним Дэмианом Херли — сыном знаменитой британской модели и актрисы Элизабет Херли, который пошел по стопам матери. Отец Дэмиана Стив Бинг 23 июня покончил с собой, выбросившись с 27-го этажа.

В прошлом году Дэмиан подписал свой первый рекламный контракт, снявшись в рекламе той же косметической марки.

Автором нового видео стал известный фотограф Стивен Майзель. Одетая в черную кожу Ирина сексуально ласкает лежащего на полу Херли.

«Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума», — девиз кампании, представляющий собой цитату из книги французского писателя Стендаля.

Кадры из ролика выложили в соцсетях сам Дэмиан и его гордая мама. Шейк опубликовала у себя на странице в Instagram полное видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Как сестры-близнецы: Элизабет Херли показала селфи с сыном.


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