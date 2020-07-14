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Украина

Легализация игорного бизнеса и противодействие коррупции: прямая трансляция заседания Верховной Рады

10:19 14 июля 2020
Рада

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса. Напомним, 13 июля из повестки дня заседания парламента президент Зеленский отозвал законопроекты об отмене ограничений размера зарплат чиновников и проект постановления о проведении местных выборов 25 октября.

В повестке дня Рады на 14 июля говорится, что в первом чтении парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов. В частности, об изменениях в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, о безопасности и качестве донорской крови.

Верховная Рада также планирует рассмотреть изменения в госбюджет Украины на 2020 год.

К рассмотрению во втором чтении запланированы проекты законов: «О внесении изменений в Закон Украины» О нотариате", о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Предусмотрено рассмотрение проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах».

Напомним, 13 июля народные депутаты в первом чтении рассмотрении законопроект об ужесточении наказания за вождение в пьяном виде. За такие нарушения президент Зеленский требовал жесткого наказания, вплоть до пожизненного заключения.

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