Украина

Зеленский требует ужесточить вплоть до пожизненного заключения наказание для пьяных виновников ДТП

Смертельная авария под Киевом, вызванная пьяным водителем, является доказательством сложной ситуации на украинских автодорогах. Об этом на встрече с членами правительства заявил президент Владимир Зеленский.

«Хочу выразить соболезнования семье погибших. Прошу оказать всю необходимую помощь, в частности для лечения ребенка», — сказал президент, отметив, что за первое полугодие текущего года на дорогах погибло почти полторы тысячи человек.

Зеленский отметил, что действующие законы и решения радикально не изменили ситуацию на трассах.

По его словам, безопасность дорожного движения должна стать приоритетом номер один для руководителей власти всех уровней.

Зеленский напомнил, что МВД максимально выступало за подписание закона № 720-IX, по которому за вождение в нетрезвом виде относилось к административным правонарушениям.

По мнению президента, должен быть найден другой подход. Он предложил увеличить штрафы в 5−10 раз (если нарушение правил незначительное). Если пьяный водитель спровоцировал ДТП, приведшее к человеческим жертвам, должна быть введена уголовная ответственность.

«Если вождение в пьяном повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской … И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — цитирует слова Зеленского Офис президента.

Президент поручил премьер-министру в течение недели подготовить реальные предложения и сформировать действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Напомним, 13 июля в ходе внеочередного заседания Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для водителей за вождение в пьяном виде.

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