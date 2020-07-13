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Украина

Зеленский отозвал из Рады свое предложение вернуть чиновникам высокие зарплаты

16:17 13 июля 2020
Рада

С повестки дня заседания Верховной Рады 13 июля по инициативе президента Зеленского отозваны законопроекты об отмене ограничений размера зарплат чиновников и проект постановления о проведении местных выборов 25 октября. Об этом объявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, что президент направил в Верховную Раду письмо, чтобы с сегодняшней повестки дня снять проекты № 3809 (о назначении даты местных выборов, — Авт.) и № 3708, 3708−1 (о зарплатах чиновников, которыми предусматривалось снятие ограничения в 47 тысяч гривен).

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата 4723 гривен).

Аналогичное решение приняли и в правительстве для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.

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