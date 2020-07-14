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Украина

В какие страны украинцы могут полететь на отдых уже сейчас: список

11:59 14 июля 2020
Самолет

На данный момент туристов из Украины принимают на отдых Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Напомним, что ранее Венгрия ввела ограничения для украинцев из-за коронавируса.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, каждая из стран, принимающих украинцев, устанавливает правила въезда. Впрочем, как и Украина в отношении тех, кто приезжает из-за рубежа — в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них.

Министр также отметил, что в международных аэропортах «Борисполь» и «Львов» будут размещены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестов. Ими могут воспользоваться те, кто хочет избежать двухнедельного режима самоизоляции после возвращения на родину, и у кого установлено мобильное приложение «Дій вдома».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе открытие границ ЕС для сограждан не прогнозируется — показатели заболеваемости коронавирусом в Европе составляют 16,3 на 100 тысяч населения, а в Украине — 62.

Эксклюзивный материал об особенностях нынешнего туристического сезона «В Украине продолжают продавать туры в закрытые для украинских туристов страны: как не потерять деньги» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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