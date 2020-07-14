Украина

Власти решили, что приезд хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана в этом году невозможен

Мэр Умани Александр Цебрий добился того, чтобы в этом году руководство Украины в связи с коронавирусом запретило прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

На своей странице в Facebook Цебрий опубликовал копию письма украинского МИДа.

Согласно документу, такое решение принято ввиду текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости COVID-19, а также запрета на проведение массовых мероприятий в Украине.

Напомним, Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Рош ха-Шана обычно приходится на конец сентября — начало октября. В этом году празднование иудейского Нового года пройдет с 18 по 20 сентября.

В 2019 году для празднования Рош ха-Шана в Умань прибыли более 25 тысяч паломников-хасидов.

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