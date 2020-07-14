Спикер Госдумы заговорил об экстрадиции в РФ украинских политиков, призывающих вернуть Крым

Украина

В России, аннексировавшей украинский Крым и попытавшейся «закрепить» за собой полуостров поправками в Конституцию, что противоречит нормам международного права, пригрозили уголовной ответственностью политикам из Украины, ратующим за возвращение территорий.

Как передает «ИА REGNUM», об этом заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта, который должен уточнить понятие экстремистской деятельности, а также санкции «за призывы к отчуждению территорий РФ».

«Это повлечет наказание по законам России. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну», — заявил Володин и пригрозил, что «это очень серьезно будет наказывается».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины заявляли, что незаконное разрешение жителям оккупированных территорий Украины принимать участие в референдуме относительно поправок в Конституцию России, ставит под сомнение результаты голосования.

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