Известный ведущий поделился семейным рецептом торта из кабачков (фото)

Стиль жизни

Середина лета — самое время для всевозможных блюд из кабачков. Многие любят этот овощ не только за его полезность, но и простоту приготовления. Известный телеведущий и кулинар Григорий Герман поделился с «ФАКТАМИ» семейным рецептом торта из кабачков.

— В нашей семье кабачки любят все, — рассказал ведущий программы «Ранок з Україною» (канал «Украина»). - Мне кажется, лучшего летнего овоща просто не найти! Я специально сам хожу на базар, чтобы выбрать лучшие плоды. Обычно это молодые, небольшие, ярко-зеленые кабачки. Они очень быстро тушатся или жарятся, а во рту просто тают! В выходной день люблю баловать своих домашних какими-то особенными блюдами. Торт из кабачков по моему семейному рецепту — одно из наших любимых. Причем начинку в нем можно менять по желанию — мясную, сырную или овощную. А в качестве крема я использую нежирную сметану.

Торт из кабачков Ингредиенты: кабачки — 1 килограмм;

яйца — четыре средних;

мука — 1 стакан;

соль, перец, сметана — по вкусу;

помидоры — 250 граммов;

сыр — 200 граммов. Приготовление: На крупной терке натереть кабачки и хорошо их отжать. Затем добавить яйца, посолить, поперчить и перемешать. Постепенно вмешивать муку и следить, чтобы не образовывалось комочков. Тесто должно быть, как на оладьи — достаточно густым. На сковороду, смазанную растительным маслом, выложить тонкий слой теста. Легко обжарить с двух сторон, сложить на тарелку и готовить следующий корж. Это и будет основа для торта. Для смазки — смешать сметану с солью и перцем. В качестве овощной начинки можно взять помидоры, сыр, зелень и все измельчить. Остывшие коржи сначала полить заправкой, затем распределить начинку. Сформированный торт отправить в холодильник на час, а затем можно лакомиться.

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