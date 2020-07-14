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Ситуация тревожная: в Закарпатье привлекают дополнительные больницы для лечения COVID-пациентов
В Закарпатской области, которая входит в тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки, к работе с больными COVID-19 привлекли четыре дополнительные больницы.
Как сообщают в Офисе президента, об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время селекторного совещания. По его словам, мест для больных с коронавирусной инфекцией на Закарпатье достаточно, происходит стабилизация ситуации.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, из двух тысяч 635 аппаратов ИВЛ в больницах первой очереди (247 заведений) задействовано только 153 единицы (5,8%). В 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 тысяч 732 кровати для лечения больных с COVID-19.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на следующей неделе Кабинет министров на заседании рассмотрит вопрос о необходимости продления карантина, который действует в Украине до 31 июля.
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