Ситуация тревожная: в Закарпатье привлекают дополнительные больницы для лечения COVID-пациентов

Украина

В Закарпатской области, которая входит в тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки, к работе с больными COVID-19 привлекли четыре дополнительные больницы.

Как сообщают в Офисе президента, об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время селекторного совещания. По его словам, мест для больных с коронавирусной инфекцией на Закарпатье достаточно, происходит стабилизация ситуации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, из двух тысяч 635 аппаратов ИВЛ в больницах первой очереди (247 заведений) задействовано только 153 единицы (5,8%). В 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 тысяч 732 кровати для лечения больных с COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на следующей неделе Кабинет министров на заседании рассмотрит вопрос о необходимости продления карантина, который действует в Украине до 31 июля.



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