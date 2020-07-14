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В Украине утвердили новый показатель среднемесячной зарплаты для начисления пенсий
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за май 2020 года, который будет учитываться при начислении пенсий. Ранее Зеленский поручил выяснить, почему семьи погибших на Донбассе военные получают низкие пенсии.
Как сообщает на своей странице в Facebook Пенсионный фонд Украины, утвержден показатель средней заработной платы за май 2020 года — в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» он будет учитываться для исчисления пенсии.
Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн. Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 220,39 грн. по сравнению с апрелем 2020 года (9 325,93 грн.).
Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде объяснили, что необходимо для автоматического назначения пенсий — этот сервис работает в Украине с 1 июля 2020 года. Одно из требований — получение электронной подписи, также необходимо авторизоваться на портале фонда и выполнить еще ряд действий.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»284
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