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Сколько нужно, чтобы всеядное общество переварило этот расстрел? — Станислав Асеев
«ФАКТЫ» сообщали о том, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу убийства российскими оккупационными войсками военного медика на Донбассе, после чего в сети поднялась волна возмущения из-за фразы «та сторона». На ситуацию отреагировал на своей странице в Facebook и бывший узник боевиков журналист Станислав Асеев
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Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе
«Техническая ошибка»: заместитель главы ГНС объяснил, почему государство теряло ежемесячно 2 миллиарда гривен
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».