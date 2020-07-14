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Сколько нужно, чтобы всеядное общество переварило этот расстрел? — Станислав Асеев

21:11 14 июля 2020
Станислав Асеев

«ФАКТЫ» сообщали о том, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу убийства российскими оккупационными войсками военного медика на Донбассе, после чего в сети поднялась волна возмущения из-за фразы «та сторона». На ситуацию отреагировал на своей странице в Facebook и бывший узник боевиков журналист Станислав Асеев

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