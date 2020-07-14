Происшествия

Родители недосмотрели: под Одессой под колесами грузовика и трактора погибли двое детей (фото)

Во вторник, 14 июля, в городе Арцизе (районный центр Одесской области) грузовик смертельно травмировал шестилетнюю девочку (ранее в Одессе водитель-иностранец сбил четверых детей, переходивших дорогу на зеленый свет).

По предварительной информации, ребенок, который находился на работе у отца, внезапно выбежал из офисного помещения — прямо под колеса грузовика, заезжавшего во двор частного промышленного предприятия. От полученных травм девочка скончалась мгновенно.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, также туда из регионального главка Нацполиции направлена следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (статья «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины).

Несколько дней назад в том же Арцизе разыгралась аналогичная трагедия: под колесами трактора погиб пятилетний мальчик. Ребенок гулял в сопровождении отца, когда тот встретил знакомого тракториста. Мужчины поговорили, и тракторист уехал, не заметив, что мальчик подлез под заднее колесо транспортного средства. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 10 июля Киевский райсуд Одессы арестовал водителя автомобиля Dodge, который 7 июля возле села Алтестово смертельно травмировал 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Заслушав стороны, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. В частности, избрал меру пресечения в виде 60-суточного содержания под стражей без права внесения залога. Установлено, что водитель Dodge Journey, приближаясь к пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком и разметкой «зебра», не сбавил скорость и сбил ребенка.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter