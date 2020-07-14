Украина

Границу закроют не для всех: Венгрия обновила правила въезда для украинцев

Со среды, 15 июля, граждане Украины смогут вновь въезжать в Венгрию. При этом во вторник, 14 июля, на границе с Венгрией скопилось около 200 авто.

Как сообщает на своей странице в Facebook Госагентство развития туризма Украины, въезд в Венгрию разрешен следующим гражданам:

членам семьи граждан Венгрии; имеющим действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей; имеющим действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней; прибывающим из стран со средним уровнем распространения коронавируса; прибывающим из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к желтой, ни к красной категории); в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

В других случаях въезд в Венгрию возможен лишь при разрешении венгерской полиции.

Ранее сообщалось, что «евробляхеры» устроили драку в пункте пропуска «Лужанка».

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