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Границу закроют не для всех: Венгрия обновила правила въезда для украинцев
Со среды, 15 июля, граждане Украины смогут вновь въезжать в Венгрию. При этом во вторник, 14 июля, на границе с Венгрией скопилось около 200 авто.
Как сообщает на своей странице в Facebook Госагентство развития туризма Украины, въезд в Венгрию разрешен следующим гражданам:
- членам семьи граждан Венгрии;
- имеющим действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;
- имеющим действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;
- прибывающим из стран со средним уровнем распространения коронавируса;
- прибывающим из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к желтой, ни к красной категории);
- в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.
В других случаях въезд в Венгрию возможен лишь при разрешении венгерской полиции.
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