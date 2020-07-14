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Происшествия

На границе с Венгрией застряли больше 200 авто: что произошло (видео)

15:48 14 июля 2020
Очередь машин на границе

Не исключено, что заявления руководства Венгрии об ограничении трансграничных поездок из-за пандемии коронавируса могли стать причиной большого скопления автомобилей перед украинскими пунктами пропуска на границе.

Как сообщает «Mukachevo.net», практически на каждом КПП более 50 машин стоят в очереди, а на пункте пропуска «Тиса» собралось порядка двух сотен автомобилей.

Издание уточняет, что по состоянию на 12.00 накопления перед КПП составляет:

  • «Дзвинкове» — 50 легковых т / с;
  • «Косино» — 50 легковых т / с;
  • «Лужанка» — до 150 легковых т / с;
  • «Вилок» — 50 легковых т / с;
  • «Дякове» — 40 легковых т / с и 90 грузовых т / с;
  • «Солотвино» — отсутствуют.

Также сообщается, что на КПП «Тиса» в очереди стоят порядка 200 легковых авто, а на КПП «Ужгород» очередей нет, так же и на КПП «Малий Березний».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Венгрия возобновила работу КПП на границе с Украиной в конце июня 2020 года. Тогда было решено не отправлять на карантин украинцев, въезжающих в 30-километровую зону. От них не требовались дополнительные документы для въезда, однако люди были обязаны выехать из Венгрии в течение суток.

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На границе с Венгрией застряли больше 200 авто: что произошло (видео)

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