Украина

Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с имущества экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, которая была задержана в августе прошлого года.

Решение опубликовано в Государственном реестре судебных решений Украины.

В документе не указана фамилия должностного лица Министерства здравоохранения, но «Украинская правда» утверждает, что речь идет именно о Богатыревой.

В числе имущества, с которого снял арест следственный судья Михайленко, — 30 850 грн, 1650 евро и 1500 долларов наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы с ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа и значок «Партия регионов».

Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.

Как известно, Раиса Богатырева была министром здравоохранения дважды — с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014-го. Ее уволили 23 февраля 2014 года постановлением Верховной Рады.

В октябре 2014 года Богатыреву объявили в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. Весной 2015 года Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего члена Кабмина.

14 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвоката и обязал Генеральную прокуратуру «в кратчайшие сроки» закрыть производство против бывшей главы Минздрава. В опубликованном 19 августа определении говорилось, что основанием для этого решения стало «противоправное бездействие» прокурора — адвокаты настаивали на «отсутствии надлежащих и допустимых» доказательств вины их подзащитной и закрытии производства.

27 августа 2019 года Богатыреву после прилета в Украину задержали в аэропорту Киев. 28 августа 2019 года Печерский райсуд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. 29 августа 2019 года народный депутат Вадим Новинский внес за нее залог в 6 млн грн, она вышла из СИЗО. Защита обжаловала меру пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по информации Ульяны Супрун, за Богатыревой водится еще один «грешок» помимо похищенных 6,5 млн грн бюжетных средств: якобы по информации СБУ, в 2012—2014 годах, когда Богатырева была в должности министра, более 1 млрд гривен бюджетных средств, выделенных на лекарства, было украдено. В это время один из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции поставлял лекарства по заказу министерства по ценам завышенным на 20−40%.

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