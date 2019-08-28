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Задержание Раисы Богатыревой: что известно о деятельности топ-чиновницы времен Януковича
Задержанная в аэропорту «Жуляны» экс-глава минздрава Раиса Богатырева родилась в российском городе Бакал. В Украине она закончила Харьковский мединститут и Киевский медуниверситет. До похода в политику работала врачом в Краматорской медицинской санитарной части.
Богатырева была народным депутатом шести созывов, членом фракции «Партии регионов». В 2004 и 2005 годах — доверенное лицо кандидата на должность президента Украины Виктора Януковича.
Впервые она возглавила министерство здравоохранения Украины в январе 1999 года — на один год. Затем вернулась на эту должность в декабре 2012, одновременно занимая пост вице-премьер-министра в правительстве Азарова (до февраля 2014).
О том, каким была министр Богатырева пишет нынешняя о.и. главы министерства Ульяна Супрун.
«Первые месяцы работы в минздраве Украины мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой „комплекс кабинетов министра“, который выглядел как дворец. Зато другая часть министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами», — отмечает Супрун.
Богатырева была женщиной властной и жесткой. Сотрудники министерства боялись своего руководителя.
По словам Супрун, ей рассказывали, как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила мимо со своими охранниками.
В 2014 году на Богатыреву завели уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн при закупках иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.
Бывшую руководительницу Минздрава объявили в международный розыск. Через два года Богатыреву сняли с розыска из-за того, что Интерпол признал дело политическим преследованием.
Известно, что имущество Богатыревой было арестовано в 2015 году. У семьи соратницы Януковича числится три квартиры в Киеве, апартаменты в Ялте, дача в Конча-Заспе и два дома в окрестностях столицы.
На мужа Богатыревой оформлен дом в селе Подгорцы возле Конча-Заспы. Это имение расположено на четырех участках двух садовых обществ — «Арсеналец-6» и «Барвинок». На территории находится центральный трехэтажный дом, который огорожен забором выше человеческого роста. Также есть дом охраны, вольер, бассейн, хозблок, садовый дом, барбекю, терраса, навес и теннисный корт. Соседи Богатыревых говорят, что экс-министр здравоохранения в Подгорцах не жила, а поселила там сына Александра с семьей.
Еще одно имение Богатыревых находится тоже под Конча-Заспой, в селе Плюты. Оно оформлено на второго сына-близнеца Богатыревой, Игоря. Жилой дом больше похож на средневековый замок, расположенный на островке, и одной стороной выходит на озеро. На территории есть сосновый бор, березовая роща, рядом — большой теннисный корт. Почти все здания в имении — двухэтажные.
Сама Богатырева жила на государственной даче в Конча-Заспе, которую ей выделили еще во времена президентства Виктора Ющенко. Это двухэтажный дворец с колоннадой на входе и бассейном на территории. За ним расположен двухэтажный гостевой дом.
Также экс-министр здравоохранения имеет ведомственную квартиру в престижном районе Киева — на Печерске. Как установили журналисты, Богатырева там не жила и не бывала.
До сентября 2016 года Богатырева находилась в базах международного розыска, однако впоследствии ее имя оттуда убрали. Бывший первый заместитель Генпрокурора Николай Голомша, занимавший должность в тот момент, когда проводились проверки и обнаружили ущерб на сумму свыше 6 млн гривен, в одном из своих выступлений в СМИ отметил, что есть отдельное решение суда, обязывающее доставить Богатыреву в суд для избрания меры пресечения. По его словам, доказательств по этому делу было достаточно: все зависит от того, как правоохранительные органы работали над делом в течение последних нескольких лет.
По информации Супрун, которая ссылается на данные СБУ, в 2012—2014 годах, когда Богатырева была в должности министра, более 1 млрд гривен бюджетных средств, выделенных на лекарства, было украдено. В это время один из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции поставлял лекарства по заказу министерства по ценам завышенным на 20−40%.
Как сообщили в столичной прокуратуре, в Печерский райсуд Киева внесено ходатайство о применении в отношении экс-министра Раисы Богатыревой ранее избранной меры пресечения в виде содержания стражей.
«В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министру МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей», — напомнили в прокуратуре.
Согласно постановлению, после задержания подозреваемую в течение 48 часов следователь должен доставить в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения.
Напомним, 27 августа, после задержания в аэропорту «Киев», Богатыреву поместили в изолятор временного содержания до решения суда. Заседание Печерского райсуда об избрании меры пресечения состоится сегодня.
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