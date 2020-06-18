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Здоровье и медицина

ВОЗ определила, кого нужно в первую очередь вакцинировать против коронавируса

17:20 18 июня 2020
ВОЗ определила, кого нужно в первую очередь вакцинировать против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) практически сформировала рекомендации по первоочередному вакцинированию от коронавируса. Напомним, первая вакцина против COVID-19 прошла испытание на людях в начале июня.

Как сообщила The New York, на данный момент в перечень тех, кто должен будет получить вакцину первыми, входят:

  • медики и правоохранители;
  • наиболее уязвимые инфицированные пациенты (пожилые люди или имеющие сопутствующие заболевания);
  • заключенные и пациенты домов престарелых.

Как заявила главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан, уже до конца 2020 года в мире может быть произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а уже к концу 2021 года — 2 миллиарда доз.

Доктор Сваминатан констатировала, что в настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.

Напомним, в России начали испытывать собственную вакцину от COVID-19 на своих военных, а в США приступил к испытанию «коктейля антител», который может лечить и предотвращать заболевание COVID-19.

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