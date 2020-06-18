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ВОЗ определила, кого нужно в первую очередь вакцинировать против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) практически сформировала рекомендации по первоочередному вакцинированию от коронавируса. Напомним, первая вакцина против COVID-19 прошла испытание на людях в начале июня.
Как сообщила The New York, на данный момент в перечень тех, кто должен будет получить вакцину первыми, входят:
- медики и правоохранители;
- наиболее уязвимые инфицированные пациенты (пожилые люди или имеющие сопутствующие заболевания);
- заключенные и пациенты домов престарелых.
Как заявила главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан, уже до конца 2020 года в мире может быть произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а уже к концу 2021 года — 2 миллиарда доз.
Доктор Сваминатан констатировала, что в настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.
Напомним, в России начали испытывать собственную вакцину от COVID-19 на своих военных, а в США приступил к испытанию «коктейля антител», который может лечить и предотвращать заболевание COVID-19.
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