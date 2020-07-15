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Украина

Школы в Украине хотят перевести на новый режим работы из-за COVID-19: что об этом известно

10:17 15 июля 2020
Школа

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает правила для школьников, которые будут действовать в условиях пандемии COVID-19.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 14 июля, транслировавшемся на странице ведомства в Facebook. рассматривается также возможность обучения в две смены.

«Мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента мы рассматриваем все без исключения варианты, в том числе и обучение в две смены», — сказал Степанов.

Изменения коснутся также работы школьных медсестер. На усмотрение руководства учебных заведений оставлен вопрос работы медсестер в две смены.

«Скрининг температуры могут осуществлять и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минздравом», — заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что Минздрав собирается еще на месяц продлить карантин в Украине.

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