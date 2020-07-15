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Здоровье и медицина

Коронавирус в Украине: за сутки резко выросло число заболевших и выздоровевших

9:48 15 июля 2020
Тест

По состоянию на среду, 15 июля, в Украине за время эпидемии коронавирусом заболели 55 607 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 836 пациентов.

По информации с дашборда Совета нацбезопасности и обороны Украины, в стране вновь увеличилась динамика заболеваемости коронавирусом. За сутки COVID-19 заболело 836 человек, а днем ранее — 638.

Также зафиксировали 15 умерших (за день до этого — 14), выздоровели 977 человек (в предыдущие сутки — 651 пациент).

За все время эпидемии в Украине коронавирусной инфекцией заразились 55 607 человек, умерли 1 427 пациентов, выздоровели 28 131 больных.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются еще минимум на месяц продлить адаптивный карантин.

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