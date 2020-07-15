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Украинец Малиновский выдал феерический матч в Италии и приблизил свою команду к рекорду (видео)
Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел очередной результативный матч за «Аталанту» в итальянской серии А. Команда нашего соотечественника принимала в 33-м туре одного из аутсайдеров — «Брешию», разгромив соперника со счетом 6:2.
В трех голах из шести непосредственное участие принял и украинец. Уже на 2-й минуте после передачи Руслана счет открыл Пашалич, на 28-й минуте Малиновский, получив мяч в центре поля, сместился к штрафной и нанес идеальный по точности удар издали в нижний угол ворот, а на 55-й минуте наш соотечественник еще раз ассистировал Пашаличу, выведя партнера один на один с вратарем.
Гол Малиновского
Отметим, что благодаря этой победе «Аталанта» вновь вышла на второе место — правда, у идущих следом «Интера» и «Лацио» на два очка меньше и по одной игре в запасе. Впрочем, сравниться с бергамаски в результативности вряд ли у кого-то получится — за 33 тура «Аталанта» забила 93 мяча (больше из чемпионатов топ-5 только у мюнхенской «Баварии», за 34 матча бундеслиги наколотившей соперника 100 мячей). Таким образом, у «сине-черных» есть еще пять туров, чтобы стать абсолютными рекордсменами в нынешнем сезоне в ведущих европейских чемпионатах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Артем Кравец забил гол в чемпионате Турции, когда его команда играла вдевятером.92
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