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Спорт

Звезда «Реала» купил автомобиль за полмиллиона евро (фото, видео)

12:11 15 июля 2020
Эден Азар

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар побаловал себя очередной дорогой покупкой. Следом за домом, на приобретение которого футболист потратил 11 млн евро, Эден пополнил свой автопарк элитным Lamborghini Aventador SVJ стоимостью 500 тысяч в евровалюте.

Полузащитник уже опробовал обновку белого цвета, приехав на новенькой машине на тренировку «сливочных» в Вальдебебасе, где расположена загородная клубная база.

Отметим, что Lamborghini Aventador SVJ способен развивать скорость до 350 км/ч. При этом автомобиль, имеющий 770 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч менее чем за три секунды.

Добавим, что автопарк Азара насчитывает несколько элитных автомобилей, правда, ранее бельгиец отдавал предпочтение традиционным маркам — Mercedes, BMW, Audi.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Реала» Карим Бензема похвастался автомобилем Bugatti Chiron за 2,5 млн евро.

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