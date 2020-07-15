"Атмосфера — комфортная": синоптик рассказала о погоде в Украине 16 июля

В четверг, 16 июля, на большей территории Украины будет по-прежнему солнечно, дожди с грозами вероятны на западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях.

«Температура воздуха в Украине будет благоприятная, не запыхаемся: в течение дня ожидается + 22 + 27 градусов, в Карпатах местами — до + 8 + 14 градусов», — шутит синоптик Наталья Диденко.

Ветер ожидается западный, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах он может быть порывистым.

«В Киеве четверг будет способствовать и работе, и прогулкам, и выполнению общественного долга. Все, кто собирается побыть на свежем воздухе, окажется среди комфортной атмосферы», — сообщает синоптик и добавляет, что днем в столице ожидается около +25 градусов. Ближе к вечеру местами возможен небольшой дождь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео последствий сильнейшего ливня, который затопил Харьков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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