Тепло возвращается: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В среду, 15 июля, на большей части территории Украины будет солнечная погода, которая придет на смену дождям.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, грозы прогнозируются в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.

Температура воздуха на юге страны днем будет достигать 22−24 градусов тепла, на юге — до 27 градусов.

В четверг, 16 июля, сильные грозы прогнозируются в шести областях: Волынской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской. Температура днем ожидается в пределах от +22 до +25 градусов, а ночью — от +12 до +15.

В восточной части страны дожди не предвидятся. Здесь температура днем будет от +22 до +26, а ночью — от +12 до +14 градусов. В южных регионах и в Крыму прогнозируется сухая погода. Днем — от +24 до +27, ночью +16 градусов. В центре страны будет сухо, но облачно. Днем — до +26 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов.

До выходных дождливая погода прогнозируется только в западных регионах. При этом в остальной части Украины будет сухо и жарко — до +32 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращается настоящая летняя жара.

Фото: Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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