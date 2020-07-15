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Мир

Бубонная чума проникла в США: в Колорадо обнаружена зараженная белка

12:19 15 июля 2020
Белка

После того, как в Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик, стало известно, что в американском городе Моррисон близ Денвера в штате Колорадо это же заболевание выявили у белки. Об этом сообщает издание CBS News.

Представитель департамента здравоохранения округа Джефферсон рассказал, что на территории города Моррисон было обнаружено, по меньшей мере, 15 мертвых белок. Один из трупов был отправлен на анализ. Результаты теста на чуму оказались положительными. Предполагается, что остальные грызуны также погибли от бубонной чумы.

Местным жителям посоветовали убрать кормушки возле домов, куда могут приходить кормиться дикие животные, а также убирать мусор во дворах и наблюдать за состоянием своих домашних животных. Особенно подвержены этому заболеванию кошки.

Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis — зоонозная бактерия, как правило, присутствующая в организме мелких млекопитающих и живущих на них блох. Чума передается от животных человеку в результате укуса инфицированной блохи, непосредственного контакта с инфицированными тканями и воздушно-капельным путем.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Бубонная чума и не только: в мире произошли вспышки еще 5 заболеваний, вызывающих массовую смертность.

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